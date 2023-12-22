بعد أن أصبحت درة محافظات الصعيد.. ماذا ينتظر أهالي الأقصر من الرئيس في ولايته الجديدة؟

افتتاح طريق الكباش والكورنيش وتجديد الميادين والطرق السياحية وافتتاح منطقة البغدادي الصناعية وتطوير المستشفيات أبرز ملامح العشر سنوات السابقة لولاية الرئيس.. والأهالي على موعد مع افتتاح محور سمير فرج وكورنيش القرنة ويأملون في تحسين مستوى السياحة الوافدة وفتح فرص عمل جديدة

الأقصريون خرجوا عن بكرة أبيهم لرد الجميل للرئيس ويتطلعون للمزيد..

مع قرب بداية العام الجديد، وانتهاء الانتخابات الرئاسية في مصر، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون 702 الف 451 صوتًا 89.6% من إجمالي الاصوات الصحيحة، يتطلع أهالي محافظة الأقصر إلى استكمال الإنجازات خلال فترة الولاية الجديدة للرئيس، الذي أولى اهتماماً خاصاً بالمحافظة منذ توليه الحكم في عام 2014.

وإيماناً برد الجميل وإعطاء الحق لأهله، سطر أهالي محافظة الأقصر، ملحمة تاريخية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية، لتلبية نداء الوطن والإدلاء بأصواتهم للرئيس السيسي وخرجوا رجالا ونساءا، وكبارا وشيوخا وأطفالا، نفر وجماعات، للقيام بدورهم والمشاركة الفاعلة ورسم لوحة مشرفة داخل اللجان الانتخابية، وضرب أروع الأمثلة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، ليختاروا رئيس لبلادهم بشفافية ونزاهة وديمقراطية.

وعبر الأقصريون عن فرحتهم في المشاركة بالتصويت لصالح الرئيس السيسي، مؤكدين أنهم يستحق فترة ولاية ثالثة لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال العشر سنوات الأخيرة، واستئناف بناء الجمهورية الجديدة التي كان لمحافظة الأقصر نصيب الأسد من إنجازاتها والتي تجلت في جميع القطاعات.

وارتدت الأقصر ثوب التطوير خلال الـ 10 اعوام الماضيـة بعد تنفيذ عدة مشروعات بالمليارات غيرت شكل المحافظة للأفضل وجعلتها درة المحافظات الـسياحية، حيث نجحت جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، فى قطاعات مشروعات تجميل وتطوير المحافظة والتي خرجت للنور بتكلفة تتخطي عشرات المليارات، واصبحت الأقصر بفضل تلك المشروعات، كالتاج الذي يزين محافظات الصعيد.

وفي السطور التالية، نسرد كافة الأنجازات التي تمت بمحافظة الأقصر خلال فترة الولايتين الأولى والثانية للرئيس السيسي، كما نستعرض ما ينتظره الأقصريون من الرئيس خلال فترة ولايته الثالثة التي تستمر حتى عام 2030.

زيارات الرئيس للأقصر

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد، منذ تولى الرئيس السيسى سُدة الحكم، وعلى رأسها الأقصر، مؤكداً تقديره لأهل الصعيد، واصفا إياهم بـ"أهل الرجولة والكرم"، وتجلى ذلك عندما زار الرئيس محافظة الأقصر مرتين خلال الـ10 سنوات الماضية، الأولى في يناير 2026 إذ تفقد الرئيس السيسي ونظيره الصيني معبد آثار الأقصر، والثانية فى 25 نوفمبر 2021، لافتتاح طريق الكباش، الذى يربط بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك، وهو أقدم ممر تاريخى فى العالم.

حياة كريمة بإسنا وأرمنت

تحقق الحلم على أرض محافظة الأقصر، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث وضع نصب أعينه الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين وضمان "حياة كريمة" لكل مواطن على أرض مصر ورغبته فى زيارة كل شبر على أرض مصر، ومن هذا المنطلق شهدت المحافظة طفرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بمركزي إسنا وأرمنت، فمحافظة الأقصر كان لها النصيب الأكبر من المبادرة حيث تم تدشين مئات المشروعات التنموية في 34 قرية بالمركزين تتجاوز تكلفتهم مليارات الجنيهات، بهدف تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، والعمل على تحسين حياة أهالي الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق داخل 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وتشمل المشروعات إنشاء مجمعات حكومية خدمية ومجمعات زراعية، وإنشاء وتطوير مدارس ومراكز شباب وملاعب، وإدخال مرافق الصرف الصحي والغاز الطبيعي، وتزويد القري بخدمات الانترنت والاتصالات، وتطوير شبكات الكهرباء والمياة، وإنشاء كباري ورصف طرق، وإنشاء مجمعات سكنية، وتأهيل الترع والمصارف، وإنشاء وتجديد نقاط إسعاف وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية.

التأمين الصحي الشامل

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، وذلك إيمانا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وفي فبراير 2021، وعبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، أطلق الرئيس إشارة البدء لتطبيق منظومة التأمين بمحافظة الأقصر، كإحدى محافظات المرحلة الأولى الست التى ستشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وأول محافظة فى صعيد مصر يُطبق فيها التأمين الصحى الجديد.

وشهدت الأقصر تنفيذ مشروعات بالمليارات لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية والبالغ عددها 54 مركزًا ووحدة صحية و6 مستشفيات، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية وغير الطبية بهذه المنشأت، حيث تم تقديم ملايين الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال مستشفيات«حورس التخصصى، طيبة التخصصى، الكرنك الدولى، إيزيس التخصصى، الأطفال التخصصى، مجمع الأقصر الطبى الدولى»، وبلغ عدد المسجلين بمنظومة التأمين بالأقصر اكثر من 1.2 مليون مواطن ومن المقرر أن يبلغ عدد المنشآت الصحية التى ستعمل ضمن المنظومة بالأقصر 66 منشآة صحية لخدمة أهالى جنوب الصعيد.

افتتاح طريق الكباش

لا يخفى على الكثيرين، أن العمل بطريق الاحتفالات أو كما يطلق عليه (الكباش) قد مر بعثرات عديدة وعراقيل منعت استكماله، وكانت توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز العمل بالطريق الذي بدأت الاعمال الاستكشافية به لأول مرة عام 1949 حينما عثر علي أول أثر للطريق، وفي عام 2021 وبعد تكليفات الرئيس السيسي بتوفير الدعم اللازم لإنهاء العمل بالطريق، تم افتتاح طريق الكباش في احتفالية ضخمة مبهرة شهدها الرئيس وتناقلتها مئات القنوات ووسائل الأعلام العالمية وكانت الاحتفالية أفضل دعاية إيجابية للسياحة المصرية، حيث يبلغ طول الطريق نحو 3 كيلو متر ومن أجل افتتاحه تمت أعمال إزالات عديدة وإنشاء كباري أعلى الطريق والقيام بأعمال حفر وتمهيد ووضع إضاءة متحفية.

توسعة طريق المراسي

كان عرضه نحو 6 أمتار فقط، تسير فيه السيارات بصعوبة ثم تم التوجيه بتنفيذ أعمال توسعة وازدواج لطريق المراسي، أحد أهم المسارات السياحية بالمحافظة من 6 إلى 12 متر بعرض 3 حارات بدلا من حارتين، مع رصف وتشجير وإضاءة الطريق ليصبح رحباً فسيحاً متسعاً لمرور عدد كبير من السيارات، ويبلغ طول الطريق نحو 3600 متر وتمت أعمال توسعته في وقت قياسي خلال 6 شهور كما تمت أعمال تبطين الترعة الموازية للطريق، بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا وإياباً من الشرق الي الغرب، والعكس كما تم استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة الطريق بتزيين وتجميل مدخل الأقصر الجنوبي ومنطقة أسفل كوبري البغدادي بشكل يليق بتاريخ وحضارة الأقصر.

تطوير طريق المطار

يعد هذا الطريق أحد أهم الطرق الحيوية التي تعد مدخلاً لمحافظة الأقصر وواجهتها الأولى، وأول ما يقع عليه نظر الزائر للأقصر، ونظراً لأهميته وجه محافظ الأقصر بتطويره وتجديده وتكثيف أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالطريق مع تطبيق الهوية البصرية، ليصبح أحد أهم المسارات والطرق السياحية بالمحافظة، ويبلغ طول الطريق نحو 5 كيلو متر بداية من بوابة مطار الأقصر وصولاً الي مدخل مدينة الأقصر ويبلغ عرضه نحو 30 متر بحارتين ويعتبر من أوسع طرق المحافظة حيث يتسع لمرور عدد كبير من السيارات، ويربط عدة طرق ببعضها كطرق قنا وأسوان الزراعية، ومدينة طيبة وعلي جانبيه مناظر طبيعية وإضاءة مميزة.

تطوير كورنيش النيل

في عام 2019، تم التوجيه بإعطاء إشارة البدء لإنشاء كورنيش عالمي يليق بحجم ومكانة محافظة الأقصر، وبدأت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، العمل وخلال أقل من عام واحد ظهر للنور طريق كورنيش النيل الجديد ليضاهي الميادين والساحات العالمية، في الجمال والروعة ودقة التنفيذ والتصميم، حيث شملت أعمال انشاء الكورنيش الجديد، تغيير الأرضيات وعمل غرف للمرافق وزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة أشجار واستبدال أهمدة الكهرباء بأعمدة ديكورية، وإضاءة بانورامية وروعي في كافة التصميمات تطبيق الهوية البصرية.

ممشى الكورنيش السفلي

من منطلق إظهار مدينة الأقصر ذات الطابع الأثري العريق بشكل جمالي مميز، شهدت الأقصر العمل بأهم مشروع لخدمة السياح والأهالى وهو تطوير كورنيش النيل بالأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ بالمناطق السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، وتم تطوير وتجميل كورنيش الأقصر من خلال إنشاء شبكات الحماية المدنية، وشبكة الصرف الصحى الخاصة بالبواخر السياحية، وذلك حفاظا على البيئة ومنع تلوث النيل كما تمت اعمال تجميل وتطوير للكورنيش عبر زيادة المساحات الخضراء وتطوير المحلات، وانشاء برجولات ومقاعد خشبية ورفع كفاءة طريق الكورنيش وتغيير الأرصفة ورفع كفاءة الإضاءة، مع إقامة أسوار ومدرجات جانبية وتكثيف إجراءات الأمن والسلامة.

تطوير ساحة معبد الكرنك

تم إنشاء ساحة معبد الكرنك، في الفترة ما بين أعوام 2004 وحتى عام 2008 ضمن مشروعات تطوير الأقصر وعلي مدار عدة سنوات شهدت الساحة أعمال تطوير كان آخرها عام 2021، حيث تم تنفيذ أعمال إنشاء بوابة رئيسية لمعبد الكرنك تحتوى على مدخل ومخرج للحافلات السياحية، وأماكن تمركز لأفراد الأمن والحراسة وإنشاء برجولات خشبية أمام البازارات السياحية بشكل يليق بمكانة المعبد، وتغيير جميع الأرضيات المتهالكة بالساحة الخارجية للمعبد بعمل أرضيات من الخرسانة المطبوعة بالأشكال الحجرية مطعمة بشرائح البازلت الأسود، كما تم تغيير أرصفة ساحة معبد الكرنك وتزيينها ببلاط الانترلوك وإعادة زراعة وتأهيل أحواض الزراعة وإضافة الزراعات والأشجار المزهرة بساحة المعبد الداخلية المؤدية إلى بهو المعبد بشكل جمالى يليق بمكانة المعبد وزواره، وزراعة أشجار نخيل حول سور الساحة الخارجية لمعبد الكرنك، مع إعادة طلاء الواجهات بشكل يراعي تطبيق الهوية البصرية.

تطوير الميادين

لاقت أعمال تطوير كورنيش الأقصر استحسان وإشادة من الجميع، ولهذا السبب بدأت محافظة الأقصر في تطوير كافة ميادين الأقصر، كما تم استحداث ميادين لأول مرة وبدأت الأعمال بتطوير ميدان أبو الحجاج وتبعها تطوير ميدان مرحباً، وتم إنشاء ميدان الكرنك بالقرب من مكتبة مصر العامة، وحديقة الكومنولث وكذلك ميدان العوامية بطريق الشيراتون وميدان مدخل شارع الكورنيش، وميدان شارع المحطة، وراعت الأجهزة التنفيذية بالأقصر الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام بأعمال التطوير ورفع كفاءة الميادين، وكذلك المساحات المخصصة للطريق ولمرور السيارات والمارة وعمل التطوير اللازم لشبكة المياه، مع تجنب النزول بمستوى الحفر لتفادي خط المياه والكابلات الموضوعة في باطن الأرض، مع تكثيف المساحات الخضراء وتغيير الأرضيات وتطبيق الهوية البصرية، لتصبح ميادين عالمية.

طلاء الواجهات بلون موحد

واستكمالاً لما تم إنجازه من خطط لتطوير الأقصر عبر تطبيق اللون الموحدcolor code ) وهو اللون (البيج) لمدن محافظة الأقصر، حققت المحافظة إمجازاً في تطبيق خطة طلاء واجهات المنازل باللون الموحد وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري ومنعًا للتشوه البصري، وتعتبر الأقصر أولى المحافظات التي بدأت طلاء المنازل والجدران بلون موحد، قبل عدة سنوات وتم إعداد خطة في عام 2019، تتضمن عدم منح شهادة صلاحية المباني إلا بعد الطلاء، وتم طلاء عدد كبير من المنازل وسط تعاون كبير من المواطنين.

تطبيق الهوية البصرية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو 2018، تبنيه لمقترح الهوية المصرية، والبدء من الأقصر، وكلف الجهات المعنية لتنفيذ ذلك المقترح، ومنذ ذلك الوقت بدأت محافظة الأقصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية وعدد من الوزارات فى وضع شعار مشروع «الهوية البصرية» للأقصر فى المبانى والمنشآت الحكومية وعلى وسائل المواصلات العامة وغيرها وتم تغيير شكل علم المحافظة كما تم تطبيق شعار الهوية البصرية على المراكب الشراعية وعربات الحنطور بجانب عدد كبير من سيارات التاكسى المرخصة، شملت مراحل العمل بالمشروع تطبيق شعار الأقصر على محطة السكك الحديدية ومطار الأقصر الدولى ومعبدي الأقصر والكرنك والمزارات السياحية والأثرية بالإضافة إلى أنه تم مراعاة تطبيق مفهوم الهوية البصرية فى كافة مشروعات التطوير بالمحافظة فكرة المشروع تقوم على استحداث تصميمات تناسب كل محافظة وكل حرفة او قطاع داخل مصر، وتم تطبيقها في الأقصر كأولى المحافظات بهدف إظهارها بشكل شبابى عالمى جديد لدعم التاريخ والآثار الفرعونية التى تهم شباب مصر والعالم أجمع.

تركيب بلاط الإنترلوك للطرق والحارات

وهو يعد إنجاز جديد يضاف لمحافظة الأقصر، خلال الفترة الماضية، فهو يعد أحد أهم المشروعات التى ساهمت فى تجميل الشوارع الضيقة بالمناطق الهامة والسياحية بالمدن المختلفة، وهو مشروع أدخل الأقصر عصر النيولوك بتركيب بلاط الإنترلوك، حيث تم تركيب بلاط إنترلوك في طرق وشوارع وحارات المحافظة ضمن خطة التطوير والتجميل كما تم تجميل الطرق والشوارع التي يصعب رصفها، بالانترلوك وكذلك للمناطق التي تحتوي على مسطحات خضراء وأماكن الترفيه والتريض، كالمتنزهات والحدائق والكورنيش والمناطق والمزارات الأثرية والسياحية مما لاقى استحسانا من الأهالي والمواطنين بعد تركيبه وإظهار الشوارع بشكل جمالي يسر الناظرين.

كورنيش إسنا

حققت الأقصر إنجاز جديد في اعمال التطوير والتجميل، حيث تمت تنفيذ أعمال تجديد وتطوير كورنيش إسنا، بهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين، وظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق، وضمن خطة المحافظة لتطوير كورنيش النيل في باقي المدن تم تطوير كورنيش إسنا بطول يصل إلى 2300 متر شملت عمل أرضيات جديدة، وبلاط انترلوك، مع وضع أسوار، وتزويده بمقاعد جرانيت مخروطية ومقاعد خشبية، ومظلات خشبية، وبرجولات خشبية مسدسة، بجانب عمل أكشاك للأمن والحراسة كما تم تزويده بأعمدة ديكورية ورفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية، ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدني الجديد، وشمل مشروع تطوير الكورنيش تطوير الحديقة الخاصة به، والتي تم إنشاؤها على مساحة 7000 متر مربع واصبح الكورنيش والحديقة متنفسا للمواطنين بإسنا، وللمدينة نفسها من ناحية مكانتها السياحية، حيث أن المشروع عزز من وضعها على الخريطة السياحية.

الإضاءة المتحفية

ساهم مشروع إضاءة الأقصر في إظهار المناطق السياحية والمزارات بشكل جذاب، حيث تم تجديد الإضاءة وتطويرها بشكل بانورامي متحفي ضمن أعمال التطوير التي تمت في الحدائق والمتنزهات وكافة مزارات الأقصر، وبجانب أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء في كورنيش الأقصر، كانت أعمال الإضاءة والإنارة تتم بهدف إظهار الوجه الجمالي للأقصر ليلاً، وتأتي أعمال الإنارة ضمن المشروعات التي تتبناها الدولة لصالح مشروعات تأمين وإنارة المناطق الأثرية والمزارات بالأقصر، ففي طريق الكباش تضمنت تغيير نظام الإضاءة القديم بالكامل وإعادة تركيب شبكة إنارة تواكب أحدث سبل الإضاءة الليلية بما يتناسب مع طبيعة الأثر ويضمن حماية الجدران والحوائط بصورة أكثر فعالية من النظام القديم بالإضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة تعمل على مدار 24 ساعة بما يكفل تأمين المناطق الأثرية والمزارات.

تجديد العبارات النهرية

في الجمهورية الجديدة كل شئ جديد وحديث، فقد استحدثت الأقصر عبارات نهرية جديدة لنقل المواطنين بشكل أمن وتقديم خدمات النقل النهري بشكل أفضل للذين يستقلون المعديات النهرية للمرور بين الشرق والغرب، كما عدلت المحافظة أماكن رسو العبارات ليكون بالقرب من مرور سيارات السرفيس والنقل للتسهيل علي المواطنين المعديات النهرية الجديدة، تمثل نقلة نوعية في عالم النقل النهري حيث تتمتع بمعدلات اكثر أمانا وخدمة أفضل وتطابق المواصفات العالمية وبتصميمات جديدة وفريدة من نوعها، وبجانب كونها وسيلة مواصلات فإن السياح وزوار الأقصر يستخدمونها للقيام بنزهة في نيل الأقصر الساحر.

تطوير مراسي العبارات النهرية

افتتح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، في شهر ديسمبر 2020 مرسى جديد للعبارات النهرية لخدمة أهالى مدينة القرنة ومدينة الأقصر المرسى الجديد للمعديات النهرية، أمام مستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام) سابقا، تم تطويره للتخفيف عن المواطنين عناء السير لمسافات طويلة لخط سير السرفيس، ويتبع المرسي الجديد بمدينة الأقصر، إنشاء مرسى جديد ايضا بالبر الغربي يليق بالشكل الحضارى لمدينة القرنة، ويساهم المرسي في تحقيق الامان لرسو المعديات وفي خدمة المواطنين والسياح بالخروج من المعديات بشكل سهل، ويأتى فى إطار أعمال تطوير الأقصر وتطبيق الهوية البصرية للمحافظة، ورفع مستوى حركة النقل النهري بين البر الغربي والبر الشرقي.

تطوير قرية حسن فتحي

كما حققت الأقصر، قفزة تنموية في مجال الحفاظ علي التراث، بالتعاون مع وزارة الثقافة وجهات أخرى وذلك عن طريق تطوير قرية المهندس العالمي الراحل حسن فتحى المؤسس التاريخي لعمارة الفقراء، وشهدت قرية المعماري الشهير بمدينة القرنة غرب الأقصر أعمال تجديد ورفع كفاءة شملت تطوير مبانى "الخان والمسجد والمسرح" للحفاظ على التراث داخل القرية التى يعود عمرها لأكثر من 75 سنة، مضت منذ إنشائها فى عام 1946 بأيدى أحد أشهر المهندسين المعماريين فى مصر والعالم، وتمت أعمال التطوير خلال الفترات الماضية بأيدي فريق من أمهر المرممين بمصر.

تطوير المواقف

بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تجميل المحافظة، كانت تتم خطط تطوير المواقف والأسواق بالأقصر ضمن خطة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها حيث تم إعادة إنشاء الأسواق والمواقف بشكل جديد مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية في المواقف بمختلف مدن الأقصر، فتم تطوير مواقف مدن إسنا والبياضية والأقصر شملت عمليات التطوير بالمواقف إنشاء محلات جديدة وأسوار ومظلات ومسجد بالإضافة إلى القيام بأعمال تطوير شاملة بالمواقف مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بالمحافظة، ورصف طرق المواقف والطرق المجاورة وتركيب الأنترلوك داخلها.

جامعة الأقصر

بحثًا عن الابتكار في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية المستدامة على المستويين المحلي والدولي، وتحقيقاً لحلم كان يراود سكان الأقصر خاصة بعد فصل محافظة الأقصر عن محافظة قنا عام 2009، فتم تأسيس فرع لجامعة جنوب الوادي بقنا بالأقصر، وجاءت ثورة 30 يونيو 2013، وحققت الدولة رغبة الجميع، إذ اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بإنشاء جامعة مستقلة، وصدر القرار 1481 لعام 2019 بإنشاء جامعة الأقصر، حيث تعد الجامعة إحدى إنجازات 30 يونيو في الأقصر، وضمن المشروعات الرئاسية التعليمية المهمة في المحافظة، وضمت 7 كليات، هي: الفنون الجميلة أقدم الكليات وهي نواة تأسيس الجامعة، وتباعا كلية السياحة والفنادق والألسن والآثار والحاسبات والمعلومات وأخيرا كليات الطب والعلوم.

جامعة طيبة التكنولوجية

لحقت الأقصر بقطار التعليم العالي فتم إنشاء جامعة الأقصر، وبعد ذلك تم إنشاء جامعة طيبة التكنولوجية، وهي جامعة حكومية مصرية، تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتقع الجامعة في مدينة طيبة الجديدة على مساحة 130 ألف متر مربع، وضم كليات، تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتى تطرح برنامجًا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية والتى تطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، كما تضم 3 معامل كيميائية بالإضافة إلى معامل الحاسوب، و4 ورش نجارة و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح ومطعم وكافيتريا وفندق تعليمي ومطعم تعليمي، بالإضافة إلى سكن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وتمنح الجامعة الماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، وبدأت الدراسة في الجامعة في سبتمبر 2022.

مدينة الشمس

شهدت الأقصر السنوات الأخيرة، تنفيذ مشروعات سكنية في عدة مدن مثل أرمنت والقرنة والزينية وإسنا والطود، كما تم افتتاح مدينة الشمس، الواقعة بمدينة "المدامود" التابعة لمركز الزينية، والتي تعد أكبر مشروع سكني، وتم انتهاء العمل بها لتوفير 1848 وحدة سكنية داخل 78 عمارة، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم فتح باب التقديم للحصول علي وحدة بمساكن مدينة الشمس وذلك بعدما تم الانتهاء من الاعمال الإنشائية للوحدات وتشطيبها وتوصيل المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمدينة.

شارع خالد بن الوليد

ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوراع بمحافظة الأقصر، تم تطوير وتوسعة شارع خالد بن الوليد الرئيسي، والذي يعد من أشهر الشوارع السياحية بمدينة الأقصر، وبذلت الأجهزة التنفيذية بالأقصر جهوداً كبيرة لتوسعة الشارع وتجميله شملت تركيب خطوط مياه واستبدال الكابلات وتطوير المرافق وتغيير الأعمدة والأرصفة وتكثيف أعمال الخضرة والتشجير ومده بإنارة متحفية وتزيينه بلوحات جمالية، وتمت توسعة الشارع مما ساهم في القضاء علي الأزمة المرورية، حيث أن الشارع يشهد مرور عدد كبير من الحافلات السياحية والسيارات لوجود فنادق شهيرة ومنشأت حكومية به.

تطوير ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر

شهد عام 2019 تنفيذ عدة مشروعات من بينها تطوير ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر، والميدان أمام الساحة، وتضمنت أعمال التطوير إنشاء مقاعد بشكل جمالي مميز وتغيير البلاط المتهالك برخام وبازلت، وتكثيف أعمال الإضاءة وتطوير الميدان للحفاظ على الشكل الجمالي، وزراعة نخيل والحفاظ علي المساحات الخضراء وزيادتها وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة دورات المياه الخاصة بالمسجد، والقيام بأعمال تجديد للحفاظ على مبنى مسجد سيدي أبو الحجاج.

كما ينتظر أهالي الأقصر، افتتاح عدد من المشروعات، خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها محور ( سمير فرج ) شمال الاقصر محور (سمير فرج) شمال الأقصر، والذي يعد شريان جديد للتنمية ومشروع ضخم ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والنقل، وفي إطار جهود الحكومة لفتح محاور مرورية جديدة، حيث تم الإنتهاء من إنشاء 7 كباري بإمتداد أكبر محور مروري بدأ العمل به في أغسطس 2021، ومن المتوقع انتهاء العمل به قريبا، وسيعمل المحور على تسهيل الحركة المرورية من شرق الأقصر حيث سيعمل على ربط البر الشرقي لنهر النيل بالبر الغربي، والطريق الصحراوى الشرقى بالصحراوي الغربي، مرورًا بالطريق الزراعي الشرقي والغربي بنهر النيل، كما سيساهم في خدمة الحركة السياحية من خلال ربط المحور بطريق مطار الأقصر الدولي وتفرعاته للمناطق الأثرية بالبر الغربي للأقصر، وسيختصر زمن رحلة السائح من الشرق للغرب في وقت قصير وتصبح الأقصر من خلاله نقطة إلتقاء لطرق النقل المختلفة التى تربط المحور الشمالي والجنوبي مع المحور الشرقى والغربى لمنطقة الصعيد.

افتتاح كورنيش القرنة

في يونيو 2022 ، زف المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بشرى لأهالي البر الغربي بإعلانه البدء في انشاء كورنيش جديد للقرنة، يتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث يتم إنشاء الكورنيش وفقًا لأحدث الطرز الحديثة، ليكون ممشى ومزار سياحي عالمي يخدم المواطنين وحركة السياحة، ويعد متنفساً لأهالى الأقـصر، حيث يشمل مشروع الكورنيش الجديد، تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وسيضم ممشي على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، كما راعت أعمال انشاء الكورنيش الجديد، الهوية البصرية للمحافظة، امتزاجاً بالحضارة القديمة، وسيوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبدالأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وستتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي.

تجديد الأسواق

يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية، واحدا من أهم المشروعات الخدمية التي تعمل عليها محافظة الأقصر لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين، واستعادة المشهد الحضاري لمدن وأحياء المحافظة، إضافة إلى التحول لأسواق نموذجية متكاملة ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطنين وتعظم من موارد المحافظة، ويجري العمل بالسوق الحضري بشارع المطحن كما تم تطوير سوق الخضروات والفاكهة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير بمسطح 1300 والمرحلة الثانية والتي تشمل الجزء الأوسط بـ 89 باكية، وتشمل أعمال تطوير السوق إعادة تخطيط البايكات بالسوق على مساحة 3725 م2، وذلك ضمن خطة تجديد أسواق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنطقة الصناعية بالبغدادي

في ديسمبر 2021 افتتح الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية منطقة البغدادى الصناعية ، ضمن حزمة من المشروعات التي افتتحها الرئيس بمحافظات الصعيد عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال زيارته لمحافظة قنا ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس لإنشاء المجمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية، وتقام المنطقه الصناعية بالبغدادي على مساحة 311 فدان وتخدم المشروعات الصناعية المتوسطة وصغيرة الحجم بعدد 358 قطعة (أنواع النشاط بالمنطقة - غذائى - دوائي – هندسي – كهربائي – الكترونى مواد بناء – معارض )، وتم إنشاء مجمع صناعي بالبغدادي كأول المشروعات الصناعية في محافظة الأقصر المجمع يقع في منطقة البغدادي التابعة لمدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر.

يأمل الأقصريون خلال الفترة المقبلة، أن يساهم هذا المجمع في دفع عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب.

تعزيز القطاع السياحي

تُعد السياحة أحد أهم مصادر الدخل بمحافظة الأقصر، حيث تُشكل مصدرا رئيسا لعمل الشباب بها، ويأمل أهالي الأقصر، في قيام الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها إعادة حركة السياحة لسابق عهدها، خاصة وأن الأقصر تعد واحدة من أهم وأكثر الوجهات جذبًا للسياحة على مستوى العالم لما تمتلكه من موارد طبيعية ومقومات سياحية وأثرية وبشرية غنية ومتنوعة، إلى جانب إرثها الحضاري الفريد.

الانترلوك (1)

الانترلوك (2)

الانترلوك (3)

الكورنيش السفلي (1)

الكورنيش السفلي (2)

طريق الكباش

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