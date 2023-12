"كذب أبيض" و"بنات ألفة" في القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار

بلغت المغرب وتونس القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار في نسختها الـ96 والمقرر توزيع جوائزها في 10 مارس 2024.

ضمت القائمة القصيرة لأفضل فيلم دولي الفيلم المغربي “كذب أبيض” للمخرجة أسماء المدير، وكذلك الفيلم التونسي “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية، الذي شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام.

يدور فيلم “كذب أبيض” في إطار وثائقي، حول امرأة تعمل في مجال صناعة السينما، تسعى بمساعدة الأصدقاء والأقارب لكشف غموض طفولتها ولغز عائلتها.

أما فيلم “بنات ألفة” فتدور أحداثه حول امرأة عصامية تُدعى ألفة تتولى رعاية 4 بنات، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب حينما تختفي ابنتيها في ظروف غامضة، فتقرر المنتجة السينمائية كوثر بن هنية مساعدتها من خلال تجربة فنية فريدة من نوعها.

ضمت القائمة أيضاً الفيلم الدنماركي “The Promised Land”، والفيلم الفرنسي “The Taste of Things”، والفيلم الفنلندي “Fallen Leaves”، والفيلم الياباني “Perfect Days”، ومن إيطاليا فيلم “Io Capitano”، ومن ألمانيا فيلم “The Teachers’ Lounge”، والفيلم المكسيكي “Totem”، ومن ايسلندا فيلم “Godland”، والفيلم الأرميني “Amerikatsi”.

ومن الدول التي وصلت للقائمة القصيرة لأول مرة في تاريخها، دولة بوتان بفيلم “The Monk and the Gun”، ومن إسبانيا فيلم “Society of the Snow”، ومن أوكرانيا “20 Days in Mariupol”، ومن المملكة المتحدة فيلم “The Zone of Interest”.