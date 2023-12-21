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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبرزهم ماجد الكدواني.. نجوم الفن يتوافدون على العرض الخاص لفيلم أبو نسب

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
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رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم أبو نسب، والذي أقيم مساء اليوم الخميس في إحدى سينمات السادس من أكتوبر، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم ماجد الكدواني وعلاء مرسي ومحمود عبد المغني ومحمد فهيم ورامي إمام وأيمن وتار.

الفيلم بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار والإخراج رامى إمام.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة علاقة النسب وما يتبعها من مناقشة بعض المشاكل بين العائلات، فى إطار كوميدى إجتماعى وسط تصاعد للأحداث.

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فيلم أبو نسب محمد إمام