رئيس جامعة قناة السويس يستقبل المعيدات الجُدد بكلية التربية الرياضية





استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو - المعيدات الجُدد بكلية التربية الرياضية، بعد صدور قرار تعيينهن.

وخلال اللقاء- حث الدكتور ناصر مندور الطالبات على الحفاظ على مستواهم العلمي المتميز، ومواكبة التطور للإرتقاء بالكلية، مشدداً على ضرورة اهتمامهم بإستكمال دراستهم وصقل معارفهم بكل ما هو جديد في مجال تخصصهم، مشيراً إلى أن التعليم والبحث العلمي المستمر أساس بناء أستاذ جامعي متميز.

وطالبهن بأن تكون رسالتهن العملية تُلبي احتياجات فعلية لسوق العمل ومُوجهة نحو حل مشكلات مجتمعية قائمة بالفعل، لافتاً إلى الإقبال الشديد الذي تحظى به كلية التربية الرياضية في السنوات الأخيرة.

ومن جانبه - أعرب الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية عن بالغ سعادته بتعيين المعيدات الجديدات مؤكداً أنهن سيمثلن إضافة للكلية.

كما شهد اللقاء الدكتور محمد غنيم رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

يُذكر أن المعيدات الجديدات هن :

. بسنت عبد السميع محمد قسم نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية وألعاب المضرب.

. فيروز عبد المقصود الصباحي قسم نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية وألعاب المضرب.

. زهرة أحمد عبد المنعم قسم نظريات المُنازلات والرياضات الفردية.