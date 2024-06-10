السفير الروسي بالقاهرة يؤكد صمود روسيا أمام التهديدات الغربية

ألقي السفير الروسي في مصر، جيورجي بوريسينكو، كلمة بمناسبة عيد روسيا الوطني، الذي يُحتفل به في 12 يونيو من كل عام .

وقال بوريسينكو إن هذا اليوم يرمز إلى التحولات الكبيرة التي شهدتها روسيا في أوائل التسعينيات، مؤكدًا على عمق التاريخ الروسي الذي يمتد لقرابة 12 قرنًا.

وأكد بوريسينكو على أن روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات غربية تستهدف تدميرها، مشددًا على أن روسيا ترفض الانصياع لهذه الضغوط وتدافع بقوة عن مصالحها وقيمها التقليدية. وأوضح أن القوات الروسية تقاتل على الجبهة الأوكرانية ليس فقط من أجل وطنهم، بل من أجل مستقبل أفضل لأغلبية دول العالم، محاربين الهيمنة الغربية التي تسببت في معاناة العديد من الشعوب.

وأشار السفير إلى أن روسيا، رغم التحديات المتزايدة، تحظى بتضامن من شعوب متشابهة التفكير عبر القارات، بما في ذلك مصر. وأضاف أن البلدين يتشاركان مواقف متقاربة بشأن العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك دعم استقلال فلسطين. واحتفى بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مشيرًا إلى انضمام روسيا لمجموعة البريكس كشريك استراتيجي.

وفي ختام كلمته، هنأ بوريسينكو جميع أصدقاء روسيا بمناسبة العيد الوطني، متمنيًا لهم تحقيق انتصارات جديدة.