محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت اليوم 10 يونيو بمختلف الإدارات التعليمية ، وذلك للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة للجان ، جاء ذلك بحضور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، و هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم .

وتفقد محافظ المنوفية محيط لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسي " الثانوية القديمة بنات سابقا" بشبين الكوم ، وإطمئن على انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أية عقبات ، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي اليوم ٣٧ ألف و ٨٠٩ طالب وطالبة بالمحافظة في أولى أيام إمتحانات العام الدراسي الحالي بالشعب الثلاثة " علمي علوم وعلمي رياضيات والشعبة الأدبية " امتحان مادتى " التربية الوطنية والدينية " بكافة الإدارات التعليمية .

واستفسر المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم عن أماكن إقامة المعلمين المغتربين ومدى جاهزيتها لاستضافتهم للمشاركة في أعمال الامتحانات موجها بتذليل أى عقبات لتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة ، كما أكد المحافظ على أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير الامتحانات وذلك من خلال إتصال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بديوان عام المحافظة لمتابعة الحالة العامة للإمتحانات ورصد أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى .

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه ، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات .

هذا ومن المقرر أن يقوم محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مركز أشمون تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اطلقت اليوم الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستستمر حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية في 22 يونيو عقب أنتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة على عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحاً، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع:

10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

22 يونيو: اللغة العربية.

25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى البوابة نيوز، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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