تجديد حبس سيدة في حيازة الاستروكس بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس سيدة في حيازة الاستروكس المخدر بدائرة قسم شرطة السلام .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمة وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام .. وبحوزتها (1,500 كيلو جرام من مخدر الإستروكس) واعترفت بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.