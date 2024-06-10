تجديد حبس عصابة شرطة مزيفة سرقت تاجر خردة بالظاهر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لانتحال صفة رجال شرطة وسرقوا متعلقات تاجر خردة بمنطقة الظاهر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الظاهر لقيامهم بسرقة متعلقات تاجر "خردة" (هاتف محمول، مبلغ مالى) بأسلوب إنتحال الصفة حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات – طبنجة صوت – هاتفين محمول "أحدهما خاص بالمجنى عليه والأخر مجهول المصدر) بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، كما إعترفوا بإرتكاب واقعة سرقة بذات الأسلوب .