مفتي السعودية: المملكة سخرت كل إمكاناتها ليؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة

أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، أن المملكة سخرت كل إمكاناتها لكي يؤدي الحجاج والمعتمرون نسكهم بكل يسر وسكينة.

جاء ذلك- وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم /الاثنين/- في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبري بمكة المكرمة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور فهد الماجد، أمين عام هيئة كبار العلماء بالسعودية.

وقال آل الشيخ، إنه تم إصدار الأنظمة والتعليمات المتعددة التي ترتب أوضاع الحجيج منذ رغبة الحاج في الحج مرورا بوصوله إلى المملكة وتنقلاته في أداء شعائره حتى عودته دياره ووطنه.

وأوصى الحجاج بمراعاة تلك الأنظمة وأن يعلموا أن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، موضحا أن هذه الأنظمة تم وضعها تعظيما لشعيرة الحج وتمكينا للحجاج والعمار من أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسكينة.