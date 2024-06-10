"الدفاع الروسية": تدمير زورق مسيّر أوكراني بنيران مروحية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير زورق مسير سريع أوكراني بنيران مروحية روسية تابعة لأسطول البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة حسبما ذكر موقع روسيا اليوم، اليوم /الاثنين/ - أن المروحية استخدمت رشاش "كلاشينكوف" لتدمير الزورق، حيث أُطلقت النيران من باب المروحية المفتوح، ما أدى إلى وقوع انفجار قوي على سطح البحر، سببه تفجير مخزون ذخائر الزورق المسير.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت الجمعة الماضية بتدمير زورقين مسيرين أوكرانيين تم اكتشافهما في جنوب غرب البحر السود.