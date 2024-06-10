بتكلفة مليار دولار.. خالد قاسم: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قصة نجاح بين الحكومة والبنك الدولي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر قصة نجاح بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا البرنامج حوالي مليار دولار مناصفة ما بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن ثمار هذا النموذج الذي أشادت به منظمة الأمم المتحدة، هو وضع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كأفضل مشروع من المشروعات التي يتم تنفيذها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المنصة الدولية 2023.

وتابع، أن من أهم المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى محافظات سوهاج وأضيف لهم محافظات قنا وأسيوط والمنيا العام الماضي، فأنه تم تنفيذ 5130 مشروع، والتي اتسمت بالتنوع ما بين مشروعات صرف صحي ومياه شرب وطرق وعمل مناطق صناعية وعمل بجانب مشروعات تشييد أسواق محلية ومواقف مواصلات.

وأردف، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن عدد المستفيدين من هذه المشروعات كثير جدا في محافظات صعيد مصر، موضحًا أن مشروعات رصف الطرق بلغ حوالي 738 مشروعا، بأطوال 1000 كيلومتر في 18 مركز ومدينة بالمحافظات، بالإضافة إلى 30 كوبري ومعديات تخدم أهالي صعيد مصر.