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الإثنين 10 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الليلة.. افتتاح الدورة الـ 44 للمعرض العام بمشاركة 300 فنان

امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل6 قاعات للمرة الأولى

المعرض العام
المعرض العام
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تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 44 للمعرض العام، الليلة، الإثنين 10 يونيو 2024، في الثامنة مساءً، على مسرح النافورة، بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتشهد هذه الدورة من المعرض مشاركة 300 فنان ،يشاركون بباقة من الأعمال الفنية المميزة، ويمتد سيناريو عرض الأعمال الفنية للمرة الأولى، ليشمل 6 قاعات عرض هي :"الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، مركز الهناجر للفنون ، نهضة مصر، إيزيس".

ولأول مرة أيضًا، يضم المعرض عرضًا للمكرمين، وآخر للفنانين العرب المقيمين في مصر، وعرضًا ثالثاً للفنانين الراحلين خلال عام.

ويحل الفنان راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين، ضيف شرف لهذه الدورة، والتي تستمر فعالياتها حتى 31 يوليو 2024، ويتخللها العديد من الأنشطة والندوات والفعاليات التي أُعدت واختيرت للبرنامج الثقافي المصاحب.

كما يشارك  اساتذة"بيت العود"، في فعاليات الافتتاح بفقرة موسيقية مميزة. 

ويُعد المعرض العام حدثًا فنيًا مُهمًا يُقام سنويًا في مصر، ويهدف إلى عرض أحدث الإبداعات الفنية للفنانين التشكيليين المصريين والعرب.

افتتاح المعرض العام المعرض العام 44 وزيرة الثقافة دار الأوبرا المصرية قطاع الفنون التشكيلية مسرح النافورة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة