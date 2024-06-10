بالفيديو.. التنمية المحلية: تنفيذ 5130 مشروعا ضمن برنامج الوزارة بمحافظات الصعيد

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية في محافظات سوهاج وأضيف لهم محافظات قنا وأسيوط والمنيا العام الماضي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 5130 مشروع، والتي اتسمت بالتنوع ما بين مشروعات صرف صحي ومياه شرب وطرق وعمل مناطق صناعية وعمل بجانب مشروعات تشييد أسواق محلية ومواقف مواصلات.

وأضاف "خالد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من هذه المشروعات كثير جدا في محافظات صعيد مصر، موضحًا أن مشروعات رصف الطرق بلغ حوالي 738 مشروعا، بأطوال 1000 كيلومتر في 18 مركز ومدينة بالمحافظات، بالإضافة إلى 30 كوبري ومعديات تخدم أهالي صعيد مصر.

وتابع، أن هناك مشروعات كثيرة تخدم البنية التحتية، وهناك بناء كوادر بشرية تعمل على البناء والتخطيط.