الثانوية العامة 2024.. محافظ الإسماعيلية يتفقَّد بدء انطلاق ماراثون الامتحانات

حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على القيام بجولة تفقدية صباح اليوم الإثنين؛ للمرور على مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام أداء الامتحانات من خارج لجان امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي انطلقت اليوم الاثنين، بينما تنطلق المواد الدراسية الأساسية من يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو الجاري وتنتهي في ٢٠ يوليو ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورئيس الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية.

وخلال جولته، تفقد محافظ الإسماعيلية لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين بحي ثان مدينة الإسماعيلية، حيث بلغ عدد الطلاب ٥٤٢ طالب، يؤدون امتحان إتمام الشهادة الثانوية في مادة التربية الدينية.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية تضم بإداراتها التعليمية الثمانية ٣١ لجنةً بإجمالي عدد الطلاب ٩٧٤٤ طالب وطالبة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد اعتمد البروتوكول التعاوني بين مديرية التربية والتعليم من جانب ومديرية الأمن ومديرية الصحة والسكان وهيئة الإسعاف ومديرية التموين وشركة الكهرباء من جانب آخر؛ وذلك للتعاون فيما بينهم خلال فترة الامتحانات لتوفير الراحة والأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب، ومساعدة المعلمين في أداء دورهم على الوجه الأمثل خلال تلك الفترة.

وخلال الجولة، أكد بشارة على ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية الامتحانية.

ومن جانبه أوضح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.

وأشار "بشارة" إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه.