القاهرة الإخبارية: الاحتلال يواصل قصف رفح الفلسطينية طيلة ساعات الليل

قال يوسف أبو كويك مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل طيلة ساعات الليل غاراته وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أبرز التطورات الميدانية هي التي شهدتها مدينة رفح الفلسطينية بأقصى الجنوب التي سيطر عليها الاحتلال كليا، كما وسع عملياته باتجاه المناطق الشمالية.

وأضاف أبو كويك في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال عمق هذه العملية في منطقة مخيم الشابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية وصلت عند مفترق خربة العدس أي أنه بات على مشارف من المناطق الشمالية من المدينة، وهي المناطق التي تتعرض إلى القصف المدفعي العنيف منذ مساء أمس.

وتابع أن الطيران الحربي أغار على أقصى المناطق الشمالية من مدينة رفح الفلسطينية، فيما استشهد مواطنان صبيحة هذا اليوم، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرًا إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنطقة أبو العجين، تزامنًا مع قصف مدفعي شرق المدينة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب شاطئ مدينة غزة، فيما فتحت مدفعيتها النار تجاه منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة، وحي الزيتون، جنوب شرق المدينة، لافتًا إلى أن الاحتلال شنّ حملة اعتقالات في مخيم الدهيشة ببيت لحم.