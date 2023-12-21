اختتام فعاليات برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية في جنوب سيناء

اختتمت فاعليات برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمركز شباب أبوزنيمة في جنوب سيناء، الذي أقيم في الفترة من 18-21 ديسمبر 2023، وتنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.
قامت بالتدريب المدربة المحترفة هبة الضبع، وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة المتنوعة التي تدعوا الشباب إلى المشاركة وتقديم مبادراتهم لتعزيز التأثير الإيجابي في المجتمع من خلال رحلة التغيير والابتكار "نتشارك"..
يهدف برنامج المبادرات المجتمعية الي تمكين المشاركين الي تنمية مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات لتحسين الحياة المجتمعية، كما يساعد الانضمام إلى هذه الفعاليات الي اكتساب مهارات تصميم الأفكار وتنفيذ المبادرات التي تعزز التعاون وتسهم في تحسين حياة المجتمع المحلية.
واوضح محمد فتحي وكيل الوزاره، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش، علي مستوي المحافظة، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب 4 أيام بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية.
يأتى ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه.