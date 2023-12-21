مونديال الأندية.. مدرب فلومنينسي: واجهنا صعوبات أمام الأهلي وسنقاتل للفوز على السيتي

تحدث فيرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومنينسي البرازيلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي التي تقام مساء غد الجمعة على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بنهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: “ كل مرحلة مرت في حياتي كانت فريدة وهذه البطولة عالمية وسنلعب أمام فريق ومدرب دخل التاريخ من أوسع أبوابه.. لم يسبق لي تحقيق النجاح كلاعب بالمشاركة في كأس العالم للأندية والآن اتيحت لي فرصة خوض النهائي كمدرب لذلك سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد اللقب”.

وأضاف: " أغلب اللاعبين يواجهون عنصرية كبيرة في ملاعب كرة القدم لكن سنواصل كفاحنا لمحاربة العنصرية والتمييز لأن كرة القدم يمكن استخدامها لرفع الوعي ضد العنصرية .. أثق أننا عندما نلعب كرة القدم فأننا قادرين على صناعة المستحيل ونلعب حاليا ضد أفضل في الفرق وهذا لا يقف أمام طموحنا

وأكمل: “ الكرة البرازيلية عانت خلال مرحلة ماضية وكل مرة نفشل فيها في تحقيق لقب كأس العالم نسعى للتعلم من أخطاءنا ونعود أقوى .. الخسارة لا تعني فشل مطلق بل هي كبوة يجب أن نتخطاها من أجل العودة أقوى ونحن فريق قادر على صناعة المستحيل في أي وقت.. لا يوجد كتيب تعليمات نتبعه من أجل الفوز على مانشستر سيتي علينا الاستفادة القصوى من لاعبينا من أجل حصد ما نريد”.

وعاد ليقول: “سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ما نريد أمام مانشستر سيتي ولا أهتم بنتائج الفرق البرازيلية سابقا أمام الفرق البريطانية لكنني أركز في مواجهة فلومينيسي وسيتي فقط .. واجهنا صعوبة في مباراة الأهلي بسبب أرضية الملعب وليس هذا بسبب ارتفاع العشب لكن لطبيعته وسنغير خطة لعبنا أمام سيتي”.

وزاد : “ الكثير يقول أننا نعاني دفاعيا لكن هذا صحيح ولم نعاني من دفاعنا في مباراة الأهلي والدليل على ذلك خروجنا بشباك نظيفة في مباراة الأهلي .. تعرضنا لعدة هجمات مرتدة في مباراة الأهلي لكننا تعاملنا معها بنجاح في النهاية وخرجنا بالمطلوب وتداركنا أخطاءنا سريعا لذلك حققنا ما نريد”.



واستطرد قائلا: “ الكل كان ينتقد منذ وصولنا إلى هنا لكنه رد على الجيمع وكان رائعا ولا يجب أن ننتقد اللاعبين بهذا الشكل وفي ماراكانا شاهدنا الهتافات ضده لكنه لم يبالي لتلك الهتافات ورد في الملعب .. سأتحمل المسؤولية في أي ظرف وسنلعب من أجل تحقيق أحلامنا لأن أغلبنا ولد في بيئة متواضعة لذلك نحن لا نلعب من أجل المال لكن من أجل تشريف أسرنا”.

واختتم: “ في البرازيل كرة القدم ليست لعبه لكنها عمل لذلك عندما نخسر فالجميع وقتها يقول أنه عار علينا لأنه عملنا .. نحن جئنا إلى هنا من أجل أن نكون أبطال لذلك سنبذل قصارى جهدنا من أجل هذا .. أعتقد أن أفضل ما يميز مانشستر سيتي هو الرغبة في تقديم مباراة قوية لذلك فنحن متشابهنا”.