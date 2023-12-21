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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة بيراميدز تسافر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

بعثة بيراميدز
بعثة بيراميدز
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غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز، القاهرة في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويخوض فريق نادي بيراميدز السوبر المصري في أبوظبي حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو  - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس. 

بعثة نادي بيراميدز السوبر المصري جايمي باتشيكو