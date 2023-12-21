ميلو يكشف سبب عدم اعتزاله مع فلومنينسي

تحدث فليبي ميلو لاعب فريق الكرة بنادي فلومنينسي البرازيلي، عن مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي التي تُقام مساء غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي: “الجميع يعرف أنني رجل مؤمن وأنا أحترم وعقيدة كل الأشخاص والإيمان هو أن نحقق المستحيل بعون القوة الإلهية، وفلومينيسي أثبت جدارة كبيرة بحصد ليبرتادوريس وربما قد يكرر التاريخ نفسه هنا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق هدفنا”.

وأضاف ميلو: “لم يسبق لي سماع الأنباء التي تؤكد معاناتنا بسبب ارتفاع معدل أعمار لاعبينا لكن نحن نمتلك لاعبين قادرين على المنافسة، لدينا مجموعة من اللاعبين الصغار في السن منهم لاعب عمره 17 عاما ويلعب للمنتخب ولذلك الحديث عن ارتفاع معدل اعمارنا ليس له أساس من الصحة”.

وعن الأخطأ الدفاعية، علق ضاحكا: أنت تريد أن تضغط عليا، أنا مثل أعلى بالنسبة لزملائي الصغار في السن بالفريق لذلك عليا التحلي بالصبر والتحكم في أسلوب اللعب وتجميع الجميع، ارتكبنا أخطاء في مباراة الأهلي لكننا خرجنا بشباك نظيفه أمام فريق يعد بمثابة ريال مدريد إفريقيا".

وأكمل حديثه قائلا: “عندما نحب الرياضة ونحب كرة القدم فوقتها نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق أهدفنا ورأيت عبر تاريخ لاعبينا حققوا انجازات كثير لكن لم يكملوا مشوارهم، حصلت على دعم كبير من دينيز مدرب فلومينيسي بعدما خرجت من الملعب باكيا في الموسم الماضي لأنني أعتقد أنني سأعتزل لكن الدعم الذي حصلته عليه من عائلتي وأبنائي دفعني للبقاء”.