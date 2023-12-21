30 صورة ترصد احتفالية تعامد الشمس بمعابد الكرنك وبدء فصل الشتاء رسميا

احتفلت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، بمناسبة بداية فصل الشتاء، الذي يقام سنوياً في 21 ديسمبر، بعد تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وهو أحد أهم الأحداث الفلكية، وذلك تزامناً بالانتقال لفصل الشتاء رسمياً، وسط أجواء أحتفالية وبتواجد العديد من السائحين من جنسيات مختلفة ومصريين.

حضر الاحتفال، محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر نائبا عن المستشار مصطفي ألهم، وعبد الحارث زياده مدير عام التنمية السياحية، وجمال عبدالعزيز مدير التنمية الأثرية، وحاتم الصغير مدير عام الصوت والضوء، ومصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك، والمشرف العام على طريق الكباش، والدكتور صبرى خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتحرص محافظة الأقصر، على تنظيم احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس سنويا بمعابد الكرنك ومقصورة قدس الأقداس بمعبد حتشبسوت أيضًا فى 21 ديسمبر من كل عام، إيذاناً ببدء فصل الشتاء، ويأتي السياح من مختلف دول العالم لمشاهدة ذلك الإعجاز الفلكي للمصري القديم الذي أبهر العالم بدقة حساباته الفلكية.

وشهدت معابد الكرنك اليوم عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك بعدة لغات أجنبية منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ثم تلتها موسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت جمهور الحضور.

وحرص نائب محافظ الأقصر، على الحديث مع السياح الأجانب حول هذة الظاهرة واستمع لرأيهم، حيث أبدى جميع السياح انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة وبراعتهم فى علوم الفلك.

كما شارك تعليم الأقصر بشكل فاعل كعادته كل عام، إذ حضر فريق الكشافة بتنسيق ومتابعة خالد مصطفى مسئول الكشافة المركزي على مستوى المحافظة، وحمدي بدوي موجه أول التربية الرياضية نيابة عن بدوي منصور الموجه العام، ومشاركة أيضاً من مدارس المستقبل الدولية، ومدارس النيل الدولية بالأقصر.

وتكون الشمس في تلك الظاهرة على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء، وفي تعامد على مدار الجدي، كما يكون النهار فيه أقصر نهارا، والليل هو أطول ليلا، وترتفع الشمس في ذلك اليوم وتكون على أدنى ارتفاع لها ظهرًا.

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