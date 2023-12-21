محافظ الأقصر يعزز العلاقات المصرية الصينية مع مقاطعة خنان.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، وفد من مقاطعة خنان الصينية برئاسة وانج وينبونج نائب رئيس اللجنة المحلية التابعة للمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصينى بعاصمة المقاطعة تشينجتشو، تعميقا للعلاقات المصرية الصينية وسبل تعزيزها.

وبحث اللقاء، سبل دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافى بين المقاطعة الصينية ومحافظة الأقصر فى عدة مجالات أبرزها السياحة والصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى والتكنولوجيا.

وأبدى رئيس الوفد الصيني، إعجابه بالحضارة المصرية القديمة ومدينة الأقصر، مهد الحضارات وأكد على حرصه على تعميق العلاقات الثنائية بين الجانبين مثمنا العلاقات الصينية المصرية الطيبة، كما أثنى على حسن استقبال محافظة الأقصر، وأبدى استعداده للتعاون الإيجابي، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة وأنها فى وقتها المثالي واصفا إياها بالفترة الذهبية للعلاقات بين الطرفين، ودعا إلى مزيد من الزيارات الرسمية لتبادل الخبرات المعرفية في كافة المجالات.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالوفد الصيني وأكد على حرصة تعميق العلاقة من خلال مجالات عدة منها إعادة تدوير المخلفات الصلبة والتحول الرقمي والتبادل الطلابي والتصنيع الزراعي والتنمية الصناعية والسياحة والتواصل بين المدينتين فى أنشطة مختلفة، وذلك لما تتمتع به محافظة الأقصر من إمكانات واعدة من بينها تميز المحافظة بوجود مناطق صناعية مجهزة بكافة المرافق التي تجذب الاستثمارات، كما تتمتع المحافظة بوجود جميع وسائل النقل الجوى والنهري والبري والطرق المجهزة مما يسهل العملية الاستثمارية.

واضاف محافظ الأقصر، أنه أيمانا منا على تعميق الصداقة تم افتتاح قسم للغة الصينية بكلية الألسن بجامعة الأقصر وذلك سعياً منا لزيادة التدفقات السياحية الصينية، كما تم الاتفاق على أهمية ترجمة هذة الزيارة على أرض الواقع وذلك باقتراح إعداد مذكرة تفاهم لتفعيل أوجة التعاون التى تعود بالفائدة على الجانبين.

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