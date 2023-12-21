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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دحوم الدوسري يحيي حفل رأس السنة مع وائل جسار بالقاهرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تعاقد الدي جي دحوم الدوسري على حفل رأس السنة بالقاهرة وذلك بداخل احد الفنادق الشهيرة، في الحفل الذي يتواجد فيه عدد كبير من النجوم ومن ضمنهم وائل جسار واخرين .

ينطلق الحفل بفقرة الدي جي الدوسري والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور، لمدة ساعة، قبل أن يدخل باقي مطربي الحفل في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

ويشعل الدوسري الحفل بعدد كبير من أشهر الأغاني الشرقية والغربية التي يتفاعل معها الجمهور، وقد اشتعل بطريقته الجديدة في مزج الاغاني بالوان مختلفة .

الجدير ذكره ان الدوسري قد قام بإحياء عدة حفلات في مصر خلال الاشهر الماضية والتي كان من ضمنها حفلا للكينج محمد منير وشارموفرز واخرين .

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IMG-20231221-WA0004
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