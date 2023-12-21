دحوم الدوسري يحيي حفل رأس السنة مع وائل جسار بالقاهرة

تعاقد الدي جي دحوم الدوسري على حفل رأس السنة بالقاهرة وذلك بداخل احد الفنادق الشهيرة، في الحفل الذي يتواجد فيه عدد كبير من النجوم ومن ضمنهم وائل جسار واخرين .

ينطلق الحفل بفقرة الدي جي الدوسري والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور، لمدة ساعة، قبل أن يدخل باقي مطربي الحفل في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

ويشعل الدوسري الحفل بعدد كبير من أشهر الأغاني الشرقية والغربية التي يتفاعل معها الجمهور، وقد اشتعل بطريقته الجديدة في مزج الاغاني بالوان مختلفة .

الجدير ذكره ان الدوسري قد قام بإحياء عدة حفلات في مصر خلال الاشهر الماضية والتي كان من ضمنها حفلا للكينج محمد منير وشارموفرز واخرين .