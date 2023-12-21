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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 889 شاحنة و145 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 496 شاحنة و130 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 393 شاحنة و15 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وسينا بينما تغادر السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة سينا، كما تم تداول 1700 طن بضائع و357 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 981 راكبا بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة بضائع عامة هيئة موانئ البحر الاحمر