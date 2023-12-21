لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

ويعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، وكانت قد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير، الذى عُقد في 2 نوفمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وسبق ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها يوم 3 أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين يوم 21 سبتمبر الماضي، و2 نوفمبر الثاني الجاري.

وتحدد اللجنة قرارها وفقًا لبيانات التضخم، والنمو في المعروض النقدي الذى يمثل المصدر الأول للطلب الكلي على السلع والخدمات في مصر، وحققت معدلات التضخم في نوفمبر الماضي 36.4% على مستوى التضخم العام، 35.9% على مستوى التضخم الأساسي الذى يعده البنك المركزي المصري.