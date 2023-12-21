تونس والاتحاد الأوروبي يتفقان على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو

اتفقت تونس والاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التّونسية لتطوير التنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.
ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة الإستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة خلال شهر يوليو الماضي والمتضمّنة لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل.