تونس والاتحاد الأوروبي يتفقان على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو

الخميس 21/ديسمبر/2023 - 05:35 ص

اتفقت تونس والاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم ‏مجهودات الحكومة التّونسية لتطوير التنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في ‏المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار‎.‎

‎ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة ‏الإستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة خلال شهر يوليو الماضي والمتضمّنة ‏لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية ‏والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل‎.‎‏