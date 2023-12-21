ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تونس والاتحاد الأوروبي يتفقان على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو

تونس
تونس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اتفقت تونس والاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم ‏مجهودات الحكومة التّونسية لتطوير التنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في ‏المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار‎.‎

 ‎ويندرج هذا الدّعم الأوروبي، في إطار مذكّرة التّفاهم حول الشّراكة ‏الإستراتيجية والشّاملة بين تونس والاتّحاد الأوروبي الموقّعة خلال شهر يوليو الماضي والمتضمّنة ‏لخمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية ‏والتّحول الطّاقي والتّقارب بين الشّعوب والهجرة والتّنقل‎.‎‏

تونس الاتحاد الأوروبي برنامج دعم