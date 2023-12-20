السفير هاني صلاح يؤكد دعم القيادة السياسية المصرية للسودان والعمل على إنهاء الحرب

أكد السفير هاني صلاح سفير جمهورية مصر العربية بالسودان، دعم القيادة السياسية المصرية للسودان على كافة الأصعدة والمستويات خاصة المجال الطبي والإنساني.

وقال السفير هاني صلاح في تصريح صحفي لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " بالسودان، عقب لقائه اليوم بوالي البحر الأحمر اللواء متقاعد مصطفى محمد نور محمود، إنه قدم التهنئة للوالي على توليه لهذا المنصب، مضيفا أن الوالي مؤهل لإدارة الولاية في ظل الظروف التي تمر بها السودان.

وأكد السفير هاني صلاح، أنه أطلع والي البحر الأحمر على الجهود المصرية في الوقوف بجانب السودان وتقديم كافة المساعدات الاقتصادية والطبية من خلال الجسر الجوي وأسطول النقل البحري عونا للشعب الشقيق على مواجهة الأزمة الحالية.

وأوضح السفير، أن مصر تعمل على إنهاء الأزمة الراهنة والحرب الدائرة التي أضرت كثيرا بدولة السودان الشقيقة وذلك من خلال مبادرة دول جوار السودان والآلية الوزارية المنبثقة عنها.

وجدد السفير هاني صلاح تأكيده بأن القنصلية المصرية في بورتسودان والقنصلية المصرية في حلفا تعمل على إسراع منح المرضى وكبار السن تأشيرات لدخول مصر، مشيرا إلى استقبال القاهرة لأكثر من 400 ألف سوداني بسبب الحرب ونحو 5 مليون آخرين ظلوا في الأراضي المصرية وهم يعيشون مع أشقائهم المصريين في سلام.

وقال السفير هاني صلاح إن مصر ستقوم بتوفير كل الدعم لمستشفى عثمان دقنه وأنها تعمل جاهدة من أجل تطويره لتقديم الخدمات الطبية في هذا المستشفى، وتفعيل المبادرة المصرية القطرية لدعم القطاع الصحي في السودان عامة والبحر الأحمر على بصفة خاصة.