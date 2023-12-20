الخارجية الفلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة والضفة

طالب رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بجميع قطاعاته، وحماية ممتلكاته وموارده الطبيعية، وضمان حقوقه الأساسية وعلى رأسها حقه في الحياة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال المالكي، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة لمنتدى التعاون "العربي - الروسي"، المنعقدة بمدينة مراكش المغربية، اليوم، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية غير مسبوقة لليوم الـ75 على التوالي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وسائر الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويتم استهداف بشكل مأساوي الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وهم يدافعون عن القيم السامية في العالم، هذه الإبادة التي ترقى لمستوى جرائم حرب وفق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف قائلا: "آن الأوان أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته من خلال العمل على الاستجابة لنداء الإنسانية، ووقف العدوان وتوفير حماية دولية ضمن إطار القرارات الصادرة عن المنظومة الأممية، ومنع التهجير الذي يهدف لتفريغ الأرض الفلسطينية من قاطنيها الأصليين، وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة دون رعاية إنسانية أساسية".

وتحدث عن معاناة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والشتات، الذين ما زالوا ينتظرون حقهم في العودة إلى ديارهم، ومنازلهم التي هُجروا منها منذ 75 عاما.. مشيدًا بالمواقف الروسية التاريخية الداعمة والمؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وما زالت متمسكة بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، كطريق سليم ومرجعيات شرعية، لنيل الحقوق وحل الصراع العربي الإسرائيلي.