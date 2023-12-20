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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يسحب موظفيه الدوليين من إثيوبيا لانتهاك البروتوكول الدبلوماسي

البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية
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قرر البنك الأفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، في حين سيبقى المكتب مفتوحًا تحت إشراف الموظفين المحليين.

وذكر بيان صادر عن بنك التنمية الافريقي، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الموظفين المعينين من جانب إثيوبيا، الذين يواصلون عملهم وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسي والاعتداء من قبل قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين في البنك الأفريقي للتنمية.

وأفاد بيان البنك بأنه بتاريخ 31 أكتوبر 2023، تم القبض بشكل غير قانوني على اثنين من الموظفين المقيمين في أديس أبابا، وتم الاعتداء عليهما جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو أي تفسير رسمي.

البنك الإفريقي للتنمية إثيوبيا