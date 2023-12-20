البنك الإفريقي للتنمية يسحب موظفيه الدوليين من إثيوبيا لانتهاك البروتوكول الدبلوماسي

قرر البنك الأفريقي للتنمية سحب جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا على الفور، في حين سيبقى المكتب مفتوحًا تحت إشراف الموظفين المحليين.

وذكر بيان صادر عن بنك التنمية الافريقي، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الموظفين المعينين من جانب إثيوبيا، الذين يواصلون عملهم وسيظلون في كامل وظائفهم في البنك.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في أعقاب الانتهاك الأخير للبروتوكول الدبلوماسي والاعتداء من قبل قوات الأمن الإثيوبية على اثنين من الموظفين الدوليين في البنك الأفريقي للتنمية.

وأفاد بيان البنك بأنه بتاريخ 31 أكتوبر 2023، تم القبض بشكل غير قانوني على اثنين من الموظفين المقيمين في أديس أبابا، وتم الاعتداء عليهما جسديًا، واحتجازهما لساعات دون تهمة أو أي تفسير رسمي.