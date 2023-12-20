سيرين علم الدين: مهرجان الجونة يهتم بكل الفئات العمرية

قالت الفنانة سيرين علم الدين، إن دورة مهرجان الجونة هذا العام شهدت اهتمامًا بكل الفئات العمرية، بداية من الأطفال الذين تم تخصيص هذا البرنامج لهم، وصولًا إلى الشباب الذين تم إعداد برنامج “جونة إيميرج” خصيصاً لهم ولتطوير.

وأضافت “علم الدين”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن دورة هذا العام من المهرجان شهدت تخصيص فيلمين ضمن برنامج "التعليم والسينما"، موضحة أهمية البرنامج في إكساب الأطفال الثقافة السينمائية منذ الصغر ومشاهدة أنواع مختلفة ومتنوعة من الأفلام وليس الأفلام التجارية فقط.

وأكدت أن المهرجان دعم القضايا الإنسانية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ويدعم الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة وشهداء غزة، شيء نبيل، مضيفة: "سعيدة جدا هذا العام بمشاهدة أفلام فلسطينية حصلت من قبل على جوائز عالمية، حتى تساهم في نقل القضية الفلسطينية ورسالتها بشكل جميل ورائع للعالم الغربي الذي يتابع السينما بشكل قوي، فموضوع الثقافة يؤثر فيهم".

وذكرت أن مهرجان الجونة يقدم كل جديد في دوراته المنعقدة كل عام، لذلك أشعر أن الدورة السادسة من مهرجان الجونة هي دورة شبابية، لأنه ركز بشكل كبير علي الشباب والطلبة، حتى النجوم المتواجدين في الدورة السادسة من المهرجان هم نجوم شباب، وهذا مهم للغاية أن يجدد المهرجان دمه بصفة مستمرة، معتمدا على عنصر الشباب.