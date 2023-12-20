الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام ألميريا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألميريا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره ألميريا على ملعب مونتجويك، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم الفريق الكتالوني رفقة البرازيلي رافينيا، والبرتغالي جواو فيليكس.

ويتواجد الألماني إلكاي جوندوجان في وسط الملعب، بجانب سيرجي روبيرتو، واللاعب الشاب فيرمين لوبيز.

وتراجعت نتائج البلوجرانا في الفترة الأخيرة، حيث بدأت بخسارة من جيرونا، ثم هزيمة من رويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وأخيرًا التعثر بالتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل ألميريا الترتيب بـ5 نقاط.

تشكيل برشلونة لمواجهة ألميريا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.