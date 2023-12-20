ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزيري ومنسي يقودان هجوم الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي

الجزيري مهاجم الزمالك
الجزيري مهاجم الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي  وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .

ويتصدر الزمالك  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

الزمالك ساجرادا الأنجولي كأس الكونفدرالية الأفريقية سيف الجزيري أيمن مصطفى