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الخميس 21 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على موعد عرض الفيلم السعودي "جرس إنذار"

فيلم جرس إنذار
فيلم "جرس إنذار"
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طرح فريق عمل الفيلم السعودي "جرس إنذار" الصور الأولى منه تمهيدا لقرب طرحه يوم 18 من يناير المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
 العمل المستوحى من أحداث حقيقية، حيث تُكشف الكثير من الأسرار الخفية وتستعرض القدرة الكبيرة لشخصيات الفيلم على مواجهة الظرف المأساوي.

تدور أحداث الفيلم في مدرسة للبنات، عندما يتحول ما بدا كأنه يوم عادي في المدرسة إلى مأساة حقيقية، بعد وقوع حريق في الطابق الأرضي للمدرسة، ما يتسبب بنشر الذعر عند الطالبات والمعلمات وحدوث فوضى عارمة. يأخذنا الفيلم في سلسلة من الأحداث الخيالية المستوحاة من حادثة الحريق التي أدّت الى نواتج مؤسفة.
"جرس إنذار" إخراج خالد فهد، ويشارك فيه الفنانون شيماء الطيّب، وخيرية أبو لبن، وأضواء فهد، ودارين البايض، وعائشة الرفاعي.

فيلم جرس انذار عرض موعد طرح