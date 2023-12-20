شهود عيان بواقعة قتل أم لنجلتها: وجدناها غارقة في دمائها

استمعت نيابة حوادث حلوان الكلية، لأقوال شهود العيان من جيران المتهمة بقتل ابنتها القاصر بسبب مشاهدتها أفلام إباحية بمنطقة دار السلام.

وقال الشهود أنهم سمعوا الجدة، تحاول الاستغاثة بهم لنقل الفتاة للإسعاف وبدخول المنزل وجدوا الفتاة ملقاة على الأرض وتنزف دماءها، وتبين أن أمها طعنتها بظهرها بسبب سوء أخلاقها ومهاتفتها شاب بكلام خارج إلى جانب مشاهدتها الأفلام الإباحية، وكل ذلك بسبب شقيقها الصغير.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الأم المتهمة، وقالت إنها علمت من طفلها بما تفعله نجلتها، وعندما دخلت عليها غرفتها وجدتها تشاهد مقطع فيديو إباحي على هاتفها المحمول، فتعدت عليها بالضرب بعصا خشبية.

وأضافت أنه عثرت بعد ذلك على محادثات خارجة بينها وبين أحد الشباب مما أثار غضبها، وزادت من ضربها إلا أن الفتاة اعترضت على ضربها لها، وحاولت التصدي لها.

وأضافت المتهمة أنها عقب ضربها بعصا ذهبت للمطبخ، وأحضرت سكينا لتهديدها، ولكن الفتاة استفزتها فطعنتها دون أن تشعر، وعندما حاولت إسعافها لم تتمكن، وفارقت الحياة.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لفتاة قاصر في العقد الثاني من العمر مصابة بجرح طعني غائر بمنطقة الظهر، وتعرضت لنزيف حاد، تسبب في وفاتها في الحال، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة فى الظهر.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم اباحى والقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.