برلماني مهنئا السيسي: سياساتكم تدعم الاصطفاف والحوار الوطني

هنأ النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانة العاصمة، الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. قائلا: أنه حاز مجددا ثقة ملايين المصريين لدوره في حماية الوطن والدفاع عنه بكل يما يستطيع طوال السنوات الماضية منذ 2013.

وقال خالد مصطفى فى تصريحات صحفية له اليوم، أن إعادة انتخاب الرئيس السيسي وفوزه الساحق بالانتخابات، يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تزال حية، والمصريون واعون تماما للتحديات التي يجابهها الوطن.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بلقاء الرئيس السيسي مرشحي الرئاسة منافسيه في الانتخابات. قائلا: انه يعزز الديمقراطية في الوطن وتقليد جديد يعزز الحياة السياسية في البلاد.

واشار مصطفى، أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز حالة الاصطفاف الوطني التي نتجت عن الانتخابات الرئاسية، وحالة الوعي التي يعيشها المصريون في الوقت الراهن، وهذا الوعي السياسي الذي ترجمه الشعب المصري بالإقبال الكثيف في الانتخابات الرئاسية. قائلا: أن لقائه مرشحي الرئاسة امامه يحسب له.

واختتم بالقول، إن مصر ستشهد نقلة سياسية وديمقراطية حقيقية عقب الانتخابات الرئاسية. كما ان هذه النتيجة تعزز استقرار مصر. و السيسي هو القادر على حماية الأمن القومي المصري والتصدي لمختلف التحديات، وإنجاز حلم الجمهورية الجديدة.