الزمالك يعلن تفاصيل إصابات رباعي 2005 في مواجهة فيوتشر

كشف وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها رباعي فريق 2005، يوسف حمادة، هشام فؤاد، علي نوفل، وأنس وائل، خلال مواجهة في فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في الجولة 16 ببطولة الجمهورية.

وقال وليد عبد الرحمن في تصريحات صحفية، إن يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب 2005 تعرض لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وحدوث إرتجاج متوسط بالمخ.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن هشام فؤاد مدافع فريق 2005، تعرض أيضًا لكدمة قوية في الرأس أدت إلى "بلع اللسان" وارتجاج في المخ وفقدان مؤقت للوعي.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الثنائي تم نقلهم مباشرة إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة بحلوان لتلقي الإسعافات الأولية، بواسطة الجهاز الطبي وخالد عمران إداري الفريق، وبعدها نقلوا إلى مستشفي بمنطقة العجوزة لاستكمال العلاج وهما حاليًا تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة وحالتهم مستقرة.

وفيما يخص إصابة علي نوفل الظهير الأيمن للفريق، أكد وليد عبد الرحمن أن اللاعب تعرض لجرح قطعي عميق في الوجة وبالتحديد عند منطقة "الحاجب"، نتيجة التحام قوي مع لاعب فيوتشر، وتم إجراء عملية جراحية له احتاجت خياطة طبية 20 "غرزة"، وهو حاليًا حالته مطمئنة.

واختتم رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين تصريحاته مؤكدا أن أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005 تعرض للإصابة في الركبة ولم يستكمل مباراة فيوتشر، وتم عمل أشعة له أثبتت أنها كدمة ليست قوية وتحتاج للتأهيل فقط.