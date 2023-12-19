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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم تستقبل الوفد الإيطالي خلال زيارته مدرسة الثانوية الفندقية 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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استقبلت، اليوم الثلاثاء، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وفد مكتب التعاون الإيطالي ومنظمة الهجرة الدولية، في زيارة إلى المدرسة الفندقية، على ضفاف بحيرة قارون، بحضور المهندس محمد عبد السلام مدير إدارة التعليم الفني بالمديرية، وعصام الدين نعيمي مدير إدارة سنورس التعليمية. 

شملت الجولة زيارة عدد من أقسام المدرسة، وصالات الطعام والمطابخ وقاعات التدريس، وكافة أقسام المدرسة.

واستعرضت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التعاون المشترك بين الجانب الإيطالي والتربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مشيرة إلى الدورات التدريبية التى ينظمها الجانب الإيطالي، للمعلمين والطلاب، بإيطاليا ورفع كفاءة وتطوير منشآت المدرسة فى إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية، وايطاليا، حيث أن اللغة الإيطالية هى اللغة الأولى في المدرسة الثانوية الفندقية، للطلاب والطالبات، ثم يليها اللغة الانجليزية، وأن فترة الدراسة بالمدرسة المتقدمة 5 سنوات.

والتقى الوفد الطالبة بالفرقة الرابعة بالمدرسة، والطالبة شيماء سيد عبد القوى الأمين المساعد لاتحاد الطلاب على مستوى محافظة الفيوم، وممثل المحافظة فى إتحاد طلاب مصر وعضو المكتب التنفيذى على مستوى الجمهورية، واشاد الوفد بالدور الحكومى فى تطوير مدارس التعليم الفنى.

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وكيل تعليم الفيوم وفد إيطالي زيارة المدرسة الثانوية الفندقية الفيوم محافظة الفيوم