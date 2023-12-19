دينا الرفاعي مهنئة الرئيس السيسي: الأكثر انحيازًا للمرأة والشباب وكلنا نقف خلفك

قدمت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو اتحاد الكرة، المشرف على كرة القدم النسائية ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية عن جدارة واستحقاق .

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي، إن ما شهدته الانتخابات الرئاسية من إقبال كبير من الناخبين ، خاصة الشباب والمرأة جاء تتويجا للدور المجهودات العظيمة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من أجل تمكين المرأة والشباب ، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو الأكثر انحيازا ومساندة للمرأة المصرية .

وأشارت إلي أن المصريين سطروا بحروف من نور ملحمة وطنية جديدة فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن وأكدوا للعالم كله وقوفهم صفاً واحداً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة الحكيمة.

واكدت " الرفاعي " ثقتها التامة فى قدرة القيادة السياسية على مواجهة وافشال جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية