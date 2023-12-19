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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد غياب 13 عاما.. إسعاد يونس تعود للسينما بفيلم "عصابة عظيمة"

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تعود الفنانة إسعاد يونس إلى شاشات السينما من خلال الفيلم الكوميدي "عصابة عظيمة"، وذلك بعد غياب 13 سنة.

ومن المقرر عرض الفيلم في 4 يناير 2024، فى جميع دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، وتتوالى الأحداث.

يشاركها بطولة الفيلم كل من: محمد محمود، وكريم عفيفى، ورنا رئيس، ومصطفى عنبة، وفرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان، ومن تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وقد أعلنت الفنانة إسعاد يونس عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" انتهاء تصوير فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، ونشرت فيديو لها من داخل كواليس التصوير قائلة: "الحمد لله وعلى خيرة الله.. عملنا فركش عصابة عظيمة".

 

 

 

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