تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و741 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 741 شاحنة و846 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 467 شاحنة و832 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 274 شاحنة و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما تغادر السفينتين امل ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وامل وغادرت السفينة وادي الكرم الي روسيا ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و 262 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس علي متنها 715 سيارة بوزن 1430 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1090 راكبًا بموانئها.