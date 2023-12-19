3 تقنيات يابانية تساعد فى التغلب على "التفكير الزائد"

عندما يقتحم التفكير الزائد عقلنا، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على حياتنا اليومية وصحتنا العقلية. ولحسن الحظ، توجد تقنيات يابانية قديمة تساعد في وقف التفكير الزائد واستعادة السلام الداخلي.

في هذا التقرير، نلقي نظرة على 3 من هذه التقنيات اليابانية الفعالة للتغلب على التفكير الزائد رصدها موقع "timesofindia".

تقنية "شوغاناي" (Shoganai):

تعني هذه التقنية "لا يمكن أن يتم مساعدته". وهي ليست استسلامًا، بل قبولا واعيا لما هو خارج نطاق سيطرتنا. عندما ندرك أن التفكير الزائد لن يغير أحداث الماضي أو يسيطر على نتائج المستقبل، تبدأ قبضة العقل التخفيف. يمكننا تحويل تركيزنا من التساؤلات المستمرة إلى ما يمكننا التأثير عليه، مثل اللحظة الحالية وأفعالنا ومواقفنا.

تقنية "شيرين-يوكو" (Shirin-yoku):

هذه التقنية تعني "الاستحمام في الغابة". تسمح لنا بفصل أنفسنا عن الضجيج الرقمي وإعادة الاتصال بطاقة الطبيعة الأرضية. تشير الدراسات إلى أن قضاء الوقت بين الأشجار يقلل من هرمونات الإجهاد ويعزز المزاج، مما يؤدي إلى تفكير أكثر هدوءًا. جرب التجول في الحديقة، واستنشق الهواء النقي، واسمح لأوراق الأشجار المتحركة أن تهمس السكينة في عقلك.

تقنية "نينبوتسو" (Nenbutsu):

تتمثل هذه التقنية في ترديد كلمة بسيطة مثل "أوم" أو "ناماستي"، حيث يتم تكرارها بشكل منتظم. تعمل الأصوات المتكررة كموجة لطيفة، تغسل الأفكار الثاقبة وتركز الانتباه على اللحظة الحالية. سواء كانت ترددا بصوت مرتفع أو صامت، فإن "نينبوتسو" توفر ممرا تأمليا نحو السلام الداخلي والهدوء العقلي.