ads
الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الأفريقي للتنمية يقر قرضا بـ 17.4 مليون دولار لساوتومي وبرينسيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق البنك الأفريقي للتنمية على منح بقيمة 17.4 مليون دولار لحكومة "ساو تومي وبرينسيب"-الواقعة في وسط إفريقيا- لدعم الميزانية وتعزيز تقديم الخدمات العامة في إطار الاستجابة الاقتصادية لدعم إصلاحات المالية العامة وقطاع الطاقة. 

 

وذكر البنك الأفريقي للتنمية -في بيان الأحد- أن حكومة البلاد ستتلقى 7ر10 مليون دولار في إطار برنامج الاستدامة المالية والمرونة الاقتصادية، الذي تمت الموافقة، كما تمت الموافقة على منحة تكميلية منفصلة بقيمة6.7 مليون دولار لتعزيز تنفيذ الميزانية وتقديم الخدمات العامة في إطار مشروع الدعم المؤسسي لإدارة الجمارك وإدارة الإنفاق العام.

 

 

وقال بيترو تويجو، مدير البنك في ساو تومي وبرينسيب:"بعد دعم الاستجابة لجائحة كوفيد من خلال عملية تاريخية لدعم الميزانية في عام 2020، تهدف هذه العملية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وبشكل حاسم لبدء مجموعة من الإصلاحات في ساو تومي وبرينسيب لتحقيق السيادة في مجال الطاقة".

البنك الإفريقي للتنمية ساو تومي برينسيب