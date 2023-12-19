فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة لجيش الاحتلال داخل مبنى بالمغراقة وسط قطاع غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، أمس الإثنين، عن قيامها باستهداف قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مبنى بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح ، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتستمر المقاومة الفلسطينية ردًا على عدوان الاحتلال المتواصل على الأراضي الفلسطينية، واستهداف الاحتلال الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

وأمس الإثنين أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة مواطنين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، بينهم ثلاثة أطفال.