لفظا أنفاسهما.. مصرع شخصين في تسريب غاز بمنزل في محافظة دمياط

شهدت قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور في دمياط واقعة مؤسفة اليوم الاثنين حيث تسبب تسريب غاز طبيعي في مصرع ٢ أثناء وجودهما في المنزل .

كان الأهالي في قرية الرحامنة التابعة لمركز فارسكور في دمياط قد لاحظوا وجود تسريب غاز بمنزل سكني بجوار كافتريا المحطة بالرحامنة ما أثار حالة من الفزع والذعر.

تم إخطار قوات الشرطة التي تمكنت من دخول المنزل وعثرت بداخله على جثتين الأولى لسيدة تدعى ميرفت حسن وهبة حواس تبلغ من العمر ٥٠ عام والأخرى لمحمد إيهاب حسن الباز يبلغ من العمر ٢٥ عام .

تم إيقاف التسريب وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق فيها وتم نقل الجثامين إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف بعد ان تم عمل محاولة لأنقاذهما ولكنهما كانا قد لفظا انفاسهما الأخيرة .

كما تم أخذ أقوال الجيران وشهود العيان حول الواقعة وتسريب الغاز .