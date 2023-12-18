باحث سياسي عن نتيجة الانتخابات الرئاسية: الشعب جدد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي

الإثنين 18/ديسمبر/2023 - 11:21 م

هنأ الباحث والمحلل السياسي غلاب الحطاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية وتوليه ولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن نتيجة الانتخابات تؤكد وتبرهن على ثقة الشعب المصري بالرئيس السيسي ورغبته في استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأضاف "الحطاب" في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أن الشعب المصري جدد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمة في تاريخ مصر لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتنمية والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن.

وتابع:" لقد أثبتت الانتخابات بما لا يدع مجالا للشك عظمة المصريين ووطنيتهم، وخرجوا بالملايين ليؤكدوا للعالم أنهم على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية".

وأكد "الحطاب"، أن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية التي وصلت إلى 66.8% خير دليل على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتؤكد الوعي الكبير الذي وصل إليه الشعب المصري وحرصه على الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

وتوجه "الحطاب" بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترته الرئاسيّة الجديدة؛ من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي ما حصل عليه عبدالفتاح السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة.