ads
الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

في ذات السياق، توافد عدد من المتظاهرين الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، من أجل المشاركة فى المظاهرات التي دعت لها عائلات المحتجزين للضغط على بنيامين نتنياهو لقبول مقترح صفقة التبادل الأخير.

كما طالبت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

إسرائيل الإسرائيليين المحتجزين المحتجزين في غزة انهاء الحرب هيئة البث الإسرائيلية صفقة التبادل وزارة الدفاع