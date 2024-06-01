هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وإنهاء الحرب في المرحلة الثانية، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

في ذات السياق، توافد عدد من المتظاهرين الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، من أجل المشاركة فى المظاهرات التي دعت لها عائلات المحتجزين للضغط على بنيامين نتنياهو لقبول مقترح صفقة التبادل الأخير.

كما طالبت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.