حبس عامل في حيازة مواد مخدرة بروض الفرج

قررت نيابة روض الفرج حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مواد مخدرة بدائرة القسم.

كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم.

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة روض الفرج قيام المذكور بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بدائرة قسم روض الفرج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.