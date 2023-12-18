التصريح بدفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث على طريق السويس

صرحت جهات التحقيق بالقاهرة بدفن جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث على طريق السويس اتجاه القاهرة، إثر تصادم مركبة توكتوك مع سيارة تريلا.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة ،والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين .

ولقى 5 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم توك توك مع تريلا بطريق السويس اتجاه القاهرة قبل مدخل الروبيكي.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع فى حادث مرورى بطريق السويس اتجاه القاهرة قبل مدخل الروبيكي وعلى الفور انتقلت انتقلت قوات الشرطة وتبين وقوع حادث تصادم توك توك مع تريلا بطريق السويس اتجاه القاهرة.

وتم نقل الجثامين الى المستشفى والمصابين لتلقى العلاج اللازم .