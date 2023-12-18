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الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 3 متهمين بتهمة الاتجار بالعملات في مصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
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قررت نيابة مصر الجديدة حبس 3متهمين  لاتجارهم في العملات 4 أيام علي ذمة التحقيقات  وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لاتجارهم فى العملات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة)  حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار  بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات

3 متهمين اتجار بالنقد الإتجار بالنقد الأجنبى