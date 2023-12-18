شباب المصريين بالخارج مهنئا الرئيس السيسي: أخلصت للوطن فانحاز الشعب لكم

تقدم اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية،وحصوله علي ثقة ٩٠٪،من الناخبين.

واكد الدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد في بيان صحفي اليوم، أن الشعب المصري اختار الرئيس السيسي ثقةً فيه ورغبة منهم في استكمال مسيرة البناء التي بدأها، متمنيًا المزيد من النجاحات والتقدم نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر،ولا زال ينتظر منه ابناؤه بالخارج المزيد الخدمات المقدمة لهم قائلا ' الرئيس السيسي اخلص للوطن والمواطن فكان الجميع خلفه.



من جانبه قال النائب سيد سمير نائب رئيس الاتحاد، إن ما شهدته الدولة المصرية خلال الانتخابات الرئاسية 2024، لابد أن يكتب في التاريخ، موجها الشكر الشباب والمرأة المصرية على النزول والمشاركة والتأكيد على الالتفاف حول الرئيس السيسي.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي علاء خليل عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأقدر علي إدارة شؤون البلاد مؤكدا أن المصريين اثبتوا انهم على وعي ودراية بكل المخاطر التي تحيط بهم، وجاءت نتيجة انتخابات الرئاسة اليوم دليلا على هذا الوعي.