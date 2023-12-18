محافظ الدقهلية: مستعدون لمواجهة أية كوارث طارئة

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الشبكة الوطنية بالمحافظة يتم ربطها بمنظومة كاميرات تحتوي علي 176 كاميرا منها 90 كاميرا ثابتة و86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات ( الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية ) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات .

وأضاف محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية، اليوم، خلال تفقده لمعدات الهندسية في أرض الاصطفاف لمراجعة حالتها الفنية والتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تقع ان إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغت 1171 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب وسيارات كسح مياه أمطار ومكنسيات.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بلغت 315 معدة متنوعة ليصبح إجمالي عدد المعدات بالدقهلية 1,486 معدة وتشمل معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح مختار، أنه جرى شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية للوحدات المحلية بنطاق المحافظة بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.

ولفت المحافظ الي أن الدقهلية علي أتم استعداد لمجابهة الأزمات والكوارث بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات .

ونوه علي أن إدارة اي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق علي أسس فنية وعلمية مدروسة ، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسباً لوقوع أي أزمة أو كارثة لقدر الله .

412374582_751734936986070_7584487850565716449_n